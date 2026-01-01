Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Darrin, der Zauberlehrling (2)

Staffel 6Folge 11
Darrin, der Zauberlehrling (2)

Verliebt in eine Hexe

Folge 11: Darrin, der Zauberlehrling (2)

25 Min.

Darrin wurden von seinem Schwiegervater Maurice einige übernatürliche Fähigkeiten angehext. Maurice hofft, damit Darrins Einstellung gegenüber der Zauberei zu beeinflussen, doch zunächst muss Darrin mit seinen neuen Gaben im Alltag zurechtkommen. Als sein Chef Larry Tate nämlich Wind davon bekommt, will er Darrins Zauberkraft sofort für den Erfolg seiner Werbeagentur ausbeuten. Seine Geldgier kennt kaum noch Grenzen - und das öffnet Darrin die Augen ...

