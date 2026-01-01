Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Mutter Gans und Vater Stephens

FavesStaffel 6Folge 12
Mutter Gans und Vater Stephens

Mutter Gans und Vater StephensJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Mutter Gans und Vater Stephens

25 Min.

Esmeralda, Samanthas Haushaltshilfe, stammt wie Sam aus dem Reich der Hexen. Eines Tages liest sie Tabatha aus dem Märchen "Mutter Gans" vor - mit dem Ergebnis, dass Mutter Gans plötzlich sehr lebendig in der Küche steht. Unterdessen erhalten Sam und Darrin Besuch von Darrins Mutter, die sich gerade mit ihrem Mann gezankt hat. Und als dieser auch noch auftaucht, um Mrs. Stephens wieder abzuholen, findet er doch tatsächlich Gefallen an Mutter Gans ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen