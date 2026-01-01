Verliebt in eine Hexe
Folge 14: Frohe Weihnachten
25 Min.
In der Adventszeit greift Haushaltshilfe Esmeralda Samantha unter die Arme. Doch da auch Esmeralda aus dem Reich der Hexen stammt, kommt es immer wieder zu Missgeschicken - so auch diesmal: Durch ein Niesen zaubert sie versehentlich den Weihnachtsmann herbei, für den es ja eigentlich noch ein wenig zu früh ist. Zu allem Überfluss taucht jetzt auch noch Darrins Chef Larry auf, und Sam muss sich etwas einfallen lassen, um ihn an Santa Claus vorbeizulotsen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland