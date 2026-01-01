Verliebt in eine Hexe
Folge 19: Tabathas Super-Mami
25 Min.
Wie viele kleine Mädchen ist auch Tabatha unzufrieden mit ihrer Mama, obwohl sie eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Aber Klein-Tabatha findet es nicht in Ordnung, dass Sam ihr ab und zu etwas verbietet und außerdem nicht rund um die Uhr Zeit für sie hat. Die Lösung: Sie zaubert sich kurz entschlossen eine zweite Mama herbei, die Samantha wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Als sie mit ihr spazieren geht, wundert sich Gladys über Sams seltsames Benehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland