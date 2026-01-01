Verliebt in eine Hexe
Folge 20: Super-Arthur
25 Min.
Onkel Arthur ist als guter Hexer bekannt - doch mittlerweile nehmen seine Zauberkräfte überhand. Er braucht nur an irgendetwas zu denken, schon verwandelt er sich in das Objekt seiner Gedanken. In seiner Verzweiflung ruft er Hexenarzt Dr. Bombay zu Hilfe, doch auch der kann ihn nicht wirklich dauerhaft heilen. Als die Familie eines Tages einen Autoausflug macht, währenddessen Arthur sich wünscht, fliegen zu können, ist eine Katastrophe vorprogrammiert ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland