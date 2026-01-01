Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Noch einmal Kind

FavesStaffel 6Folge 23
Noch einmal Kind

Noch einmal KindJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 23: Noch einmal Kind

25 Min.

Als Tabatha die Bekanntschaft des Spielzeugverkäufers Irving Bates macht, ist sie sofort von ihm angetan: Bates liebt zwar seinen Job, doch das Erwachsensein macht ihm keinen Spaß. Viel lieber wäre er selbst nochmal ein Kind. Für Tabatha stellt es kein Problem dar, Bates kurzerhand in einen neunjährigen Jungen zu verwandeln. Diesem gefällt sein neues Dasein außerordentlich gut, und er ist gar nicht begeistert davon, dass Sam schon Hexendoktor Bombay alarmiert hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen