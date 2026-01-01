Verliebt in eine Hexe
Folge 24: Verrückt vor Liebe
25 Min.
In Larrys Agentur taucht eine College-Absolventin auf, die ein Praktikum in der Werbebranche machen will. Da ihr Vater ein wichtiger Kunde ist, wird sie ganz besonders gehegt und gepflegt, und Darrin erhält den Auftrag, sie persönlich zu betreuen. Als Endora davon erfährt, sieht sie ihre Chance gekommen, einen bösen Liebeszauber einzusetzen - und der wirkt auch prompt: Schon bald kann Darrin sich den Annäherungsversuchen des jungen Mädchens kaum noch entziehen.
