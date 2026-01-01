Verliebt in eine Hexe
Folge 25: Wer zaubert hier bloß?
Als Darrin und Samantha eines Morgens ihr Haus nicht mehr verlassen können, weil sich weder Türen noch Fenster öffnen lassen, vermutet Samantha sofort, dass ihre Mutter Endora sich mal wieder einen bösen Zauber hat einfallen lassen. Doch diesmal ist die Schwiegermutter ausnahmsweise unschuldig. Der Beweis: Als sie selbst im Haus erscheint, ist auch sie gefangen. Doch wer steckt hinter der Sache? Etwa die Haushaltshilfe Esmeralda oder Dr. Bombay?
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
