FavesStaffel 6Folge 28
Folge 28: Mona Samantha

25 Min.

Endora hat sich für ihre Tochter Samantha zu deren Hochzeitstag ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht: Es handelt sich um ein Gemälde, das große Ähnlichkeit mit Leonardo da Vincis "Mona Lisa" hat - nur, dass anstelle der geheimnisvoll lächelnden Schönen das Gesicht Samanthas eingefügt ist. Unterzeichnet ist das Kunstwerk nicht mit Leonardos Signatur, sondern mit Darrins Unterschrift. Kaum sieht Larrys Frau das Bild, möchte sie auch so schön von Darrin porträtiert werden.

