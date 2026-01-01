Zum Inhalt springenBarrierefrei
Samantha hat eine neue Haushaltshilfe, Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Als sie sie eines Tages bittet, einen Caesar-Salat vorzubereiten, zaubert Esmeralda ein bisschen herum - mit dem Ergebnis, dass Julius Caesar leibhaftig in der Küche steht. Er hat natürlich etwas dagegen, zu Salat verarbeitet zu werden, aber zurück in die Vergangenheit will er auch nicht: Er sieht die Zeitreise als Chance, endlich einiges in den Geschichtsbüchern richtig zu stellen ...

