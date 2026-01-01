Verliebt in eine Hexe
Folge 30: Liebe auf den falschen Blick
25 Min.
Als Esmeralda, die Haushaltshilfe von Sam, eine Art psychischen Zusammenbruch erleidet, wird Hexenarzt Dr. Bombay herbeizitiert. Dessen Diagnose ist so simpel wie schwer wiegend: Esmeralda leidet unter akutem Männerentzug. Mit einem Liebestrank, der Norton unauffällig untergejubelt werden soll, soll Abhilfe geschaffen werden. Doch der Trank steht unbeschriftet in der Küche herum, und so kommt es, dass Sam ihn bei einem Geschäftsessen Darrins als Zutat verwendet.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland