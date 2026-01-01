Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Falscher Alarm

FavesStaffel 6Folge 4
Falscher Alarm

Falscher AlarmJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 4: Falscher Alarm

25 Min.

Samantha hat ein Problem, das für schwangere Frauen eigentlich nicht ungewöhnlich ist, nämlich, dass sie sehr häufig ans Essen denkt und alle möglichen sonderbaren Gelüste hat. Eins ist bei ihr allerdings anders als bei anderen Schwangeren: Jedes Nahrungsmittel, das ihr in den Sinn kommt, erscheint auch sofort vor ihrer Nase - bereit, aufgegessen zu werden. Nicht immer ist das von Vorteil, manchmal kann es sogar ausgesprochen peinlich werden ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 3 Staffeln und Folgen