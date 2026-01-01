Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 9: Mann oder Maus?

25 Min.

Nach einem heftigen Streit, wie es ihn schon öfter zwischen Darrin und seiner Schwiegermutter gab, hat Darrin Endora Hausverbot erteilt. Endora kocht vor Wut und gibt Samantha deutlich zu verstehen, dass sie Darrin in eine Maus verwandeln wird, falls dieser das Hausverbot nicht bis Mitternacht aufhebt. Darrin will natürlich nicht klein beigeben, und Sam versucht nun, das Problem auf eigene Faust zu lösen: Sie sucht in einem alten Zauberbuch nach einem Gegenzauber ...

