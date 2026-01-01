Verliebt in eine Hexe
Folge 22: Auch Gorillas sind Menschen
25 Min.
Darrin ist wieder einmal ziemlich genervt von Samanthas anstrengender Verwandtschaft: Gerade, als er sich in Ruhe zur Arbeit zurückziehen will, taucht Cousine Serena auf und stört. Darrin versucht, sich durchzusetzen, doch gegen Serenas Hexenkraft kommt er nicht an - sie verwandelt ihn einfach in einen Gorilla. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet jetzt taucht auch noch die neugierige Mrs. Kravitz auf, die dafür sorgt, dass der Gorilla in einen Tierpark gebracht wird.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland