Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Wo kommt das viele Geld nur her?
25 Min.Ab 6
Schon lange träumen Sam und Darrin von einem Pool im Garten, doch ihre Finanzen erlauben nur ein aufblasbares Planschbecken. Als Endora für ihre Enkelin einen großen Swimmingpool herbeizaubert, ist Darrin beleidigt, betrachtet er den Zauber doch als erneuten Hinweis Endoras darauf, dass er nicht genug Geld verdient. Doch der Zufall kommt ihm wenige Tage später zu Hilfe, als ihm von einem Taxifahrer 100.000 Dollar in die Hand gedrückt werden - Beutegeld aus einem Banküberfall.
