Verliebt in eine Hexe
Folge 24: Kindermund tut Wahrheit kund
25 Min.
Eigentlich hatte Darrin sich darauf eingestellt, ein Golf-Wochenende zu verbringen, doch dank Larry wird daraus nichts: Er beauftragt Darrin damit, sich um den irischen Kunden Mr. Flanagan zu kümmern. Dabei soll er nicht nur ein Werbekonzept für ihn erarbeiten, sondern zugleich dessen einzigartiges Rezept für Irish Stew herausbekommen. Doch als Darrin nach einem Streit mit Endora in einen zehnjährigen Jungen verwandelt wird, erweist sich all das als schwierig ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland