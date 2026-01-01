Wie schützt man sich vor Heinrich VIII.? (1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Wie schützt man sich vor Heinrich VIII.? (1)
25 Min.
Sam muss unfreiwillig eine Zeitreise ins England Heinrichs VIII. machen, nachdem sie einen Edelmann, der von seiner Frau vor Jahrhunderten in ein Gemälde gebannt worden war, aus dem Tower befreit hat. Die Ehefrau ist nämlich die Hexe Malvina, und die schäumt vor Wut! Sie sorgt dafür, dass Sam ohne Erinnerungsvermögen und ohne Zauberkraft in der Vergangenheit ankommt. Nur Darrin, der von Endora prompt hinterhergeschickt wird, kann seine Frau retten ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland