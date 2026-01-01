Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Neues von Hänsel und Gretel

FavesStaffel 8Folge 10
Neues von Hänsel und Gretel

Neues von Hänsel und GretelJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 10: Neues von Hänsel und Gretel

25 Min.

Die kleine Tabatha ist sehr empfindsam, und als sie eines Tages das Märchen von Hänsel und Gretel liest, hat sie großes Mitleid mit den Kindern. Kurzerhand zaubert sie sie in ihr Zimmer, um ihnen zu helfen. Gut, dass Sam und Darrin auf Besuch warten, denn das bedeutet, dass genug zu essen in der Küche ist! Eine Lammkeule und Käseplätzchen verschwinden ins Kinderzimmer. Um noch besser zu helfen, zaubert sich Tabatha selbst in das Buch - doch dort ist sie in großer Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 3 Staffeln und Folgen