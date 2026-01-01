Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Hallo, Pussycat

Hallo, Pussycat

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Hallo, Pussycat

25 Min.

Darrin und Larry sind auf der Suche nach einem attraktiven Model für eine geplante Werbekampagne. Als aus heiterem Himmel die junge und hübsche Ophelia in ihrem Büro erscheint, kommt sie den beiden daher wie gerufen. Auch als sie sie auf einen Verkaufskongress nach Albany begleitet, überzeugt sie durch professionelles Auftreten - alles passt also wunderbar. Das findet leider auch Endora, die wieder einmal eine Gelegenheit gekommen sieht, Darrin bei ihrer Tochter anzuschwärzen ...

