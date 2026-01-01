Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Hallo, Pussycat
25 Min.
Darrin und Larry sind auf der Suche nach einem attraktiven Model für eine geplante Werbekampagne. Als aus heiterem Himmel die junge und hübsche Ophelia in ihrem Büro erscheint, kommt sie den beiden daher wie gerufen. Auch als sie sie auf einen Verkaufskongress nach Albany begleitet, überzeugt sie durch professionelles Auftreten - alles passt also wunderbar. Das findet leider auch Endora, die wieder einmal eine Gelegenheit gekommen sieht, Darrin bei ihrer Tochter anzuschwärzen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland