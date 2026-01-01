Drei Mann auf einem falschen PferdJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 13: Drei Mann auf einem falschen Pferd
25 Min.
Endora findet, dass ihr Schwiegersohn ein ängstlicher Langweiler ist und meint, sie handelt im Sinne ihrer Tochter, als sie Darrin per Hexenkraft mit mehr Risikofreude versieht. Prompt geht der Gewandelte auf die Pferderennbahn zum Zocken, und die begeisterte Endora gibt ihm die richtigen Tipps ein. Mit einem riesigen Bündel Geldscheine kommt Darrin heim, doch als er erfährt, wer hinter der ganzen Sache steckt, will er das Geld einem guten Zweck zukommen lassen ...
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland