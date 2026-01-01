Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Hilfe, ich werde jünger
25 Min.
Samanthas Cousine Serena passt auf die Kinder auf, während Sam und Darrin außer Haus sind. Überraschend taucht Larry auf, der eigentlich nur einen Golfschläger vorbeibringen wollte, dann aber - gefesselt von Serenas unübersehbaren Reizen - doch länger bleibt als geplant. Die beiden plaudern und flirten dabei heftig, und schließlich hat Serena eine ihrer ausgefallenen Ideen: Larry soll eine von ihren Verjüngungspillen schlucken. Sie ahnt nicht, was sie damit heraufbeschwört ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Verliebt in eine Hexe
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland