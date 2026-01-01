Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Wie schützt man sich vor Heinrich VIII.? (2)

Wie schützt man sich vor Heinrich VIII.? (2)

Folge 2: Wie schützt man sich vor Heinrich VIII.? (2)
25 Min.

25 Min.

Darrin muss eine Reise in die Zeit Heinrichs VIII. antreten, um Sam aus der Vergangenheit zu befreien, in die sie von einer bösen Hexe verbannt wurde. Endora kleidet ihren Schwiegersohn stilgerecht ein, und im perfekten Look erscheint er im Palast des Königs. Leider muss er hier feststellen, dass dieser versucht, sich an Sam heranzumachen, indem er ihr kostbaren Schmuck schenkt - Schmuck von seiner soeben enthaupteten Frau. Höchste Zeit für Darrin einzugreifen ...

