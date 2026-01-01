Verliebt in eine Hexe
Folge 20: Der erste Schultag
25 Min.
Endlich ist Tabathas erster Schultag gekommen, der von der Kleinen schon lange herbeigesehnt wurde. Noch einmal schärft Sam ihr ein, in der Schule auf gar keinen Fall ihre Zauberkraft anzuwenden. Tabatha beteuert es, doch mit den guten Vorsätzen ist es aus, als sie ihren Mitschüler Charlton kennen lernt. Charlton ist ein gemeiner Junge, der Tabatha ständig ärgert - kurzerhand verwandelt sie ihn in einen Frosch. Die Lehrerin glaubt, dieser sei aus dem Terrarium entwichen ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland