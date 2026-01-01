George Washington und das 20. Jahrhundert (2)Jetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 22: George Washington und das 20. Jahrhundert (2)
25 Min.
Haushaltshilfe Esmeralda hat es geschafft, anstelle einiger Sammelstücke aus der Zeit George Washingtons den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten höchstpersönlich herbeizuzaubern! Im 20. Jahrhundert findet George Washington sich jedoch nicht zurecht, was dazu führt, dass er schließlich wegen politischer Agitation vor Gericht landet. Zum Glück gelingt es Samantha mit viel Charme und Eloquenz, einen Freispruch des berühmten Mannes zu erwirken ...
