Verliebt in eine Hexe

Esmeralda und der gar nicht schiefe Turm von Pisa

Esmeralda und der gar nicht schiefe Turm von Pisa

Verliebt in eine Hexe

Folge 4: Esmeralda und der gar nicht schiefe Turm von Pisa

25 Min.

Samantha muss wieder einmal die Dienste ihrer Haushaltshilfe Esmeralda in Anspruch nehmen, damit sie Darrin auf einer Geschäftsreise begleiten kann. Diesmal geht es nach Pisa - doch dort sind Sam und Darrin keineswegs ungestört. Plötzlich taucht nämlich die völlig aufgelöste Esmeralda auf, um ihren Job zu kündigen. Sie fühlt sich den Aufgaben nicht mehr gewachsen, doch damit nicht genug: Die Schieflage des berühmten Turmes geht auf ihr Konto, berichtet sie ...

