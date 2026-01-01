Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Zauberhaftes Rom
25 Min.
Endlich machen Darrin und Samantha die lang ersehnte Urlaubsreise nach Rom. Sie träumen von Romantik, doch schon nach ihrem ersten Stadtbummel erscheint plötzlich Endora auf der Bildfläche. Sie sieht ihre Chance gekommen, Darrin bei Samantha anzuschwärzen: Nachdem sie eine Venusstatue zum Leben erweckt hat, arrangiert sie ein Treffen zwischen der lebendigen Venus und Darrin - und diesmal kann dieser den Reizen der Schönheit nicht widerstehen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland