Verliebt in eine Hexe

Zauberhaftes Rom

Zauberhaftes Rom

Verliebt in eine Hexe

Folge 5: Zauberhaftes Rom

25 Min.

Endlich machen Darrin und Samantha die lang ersehnte Urlaubsreise nach Rom. Sie träumen von Romantik, doch schon nach ihrem ersten Stadtbummel erscheint plötzlich Endora auf der Bildfläche. Sie sieht ihre Chance gekommen, Darrin bei Samantha anzuschwärzen: Nachdem sie eine Venusstatue zum Leben erweckt hat, arrangiert sie ein Treffen zwischen der lebendigen Venus und Darrin - und diesmal kann dieser den Reizen der Schönheit nicht widerstehen ...

Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

