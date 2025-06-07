Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 5: Superbauch
41 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12
Terrys Patientin benötigt nach einer Bauchstraffung eine weitere Operation. Derweil kümmert sich Paul um eine komplizierte Nasenkorrektur. Außerdem wendet sich eine hübsche Brasilianerin hilfesuchend an die Ärzte, nachdem ihre Brustimplantate von einem anderen Spezialisten verpfuscht wurden.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.