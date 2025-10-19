Nackt und Angst vor der OPJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 13: Nackt und Angst vor der OP
35 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Als Edna ein Baby war, zerstörten fleischfressende Bakterien ihre Nase. Die bisherigen Operationen erzielten weder eine Erleichterung bei der Atmung noch eine Verschönerung. Die 38-Jährige hofft, dass die beiden Spezialisten ihr helfen können. Nach der Schwangerschaft entschied sich Piper zu einer Brust-OP, die allerdings nicht korrekt ausgeführt wurde. Bei der Untersuchung stellt Dr. Dubrow fest, dass der Eingriff höchst kompliziert wird. Wird die Patientin das Risiko eingehen?
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.