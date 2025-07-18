Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Staffel 8Folge 14vom 18.07.2025
41 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12

Das Ärzteteam hilft einem Patienten, der nach einer misslungenen Brustoperation endlich das maskuline Aussehen erreichen möchte, das er sich wünscht. Auch ein Mutter-Tochter-Duo aus Großbritannien konsultiert die Ärzte, um ihre Po-Vergrößerung zu perfektionieren. Die Lippe einer jungen Frau hat sich nach einer OP infiziert und Dr. Nassif versucht alles, um der Frau ihr Lächeln zurückzugeben.

