sixxStaffel 8Folge 15vom 25.10.2024
41 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Rasheera wurde ohne ein rechtes Ohr geboren und hatte im Laufe ihres Lebens 103 Operationen. Sie hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr fehlendes Ohr zu Ende rekonstruieren. Marandas Bauchstraffung kostete sie fast das Leben und ihre große Narbe erinnert sie täglich an die traumatische Zeit. Die Spezialisten wollen der jungen Frau helfen. Hailey hatte bereits eine Brustvergrößerung, allerdings wünscht sie sich eine noch größere und künstlich aussehende Oberweite.

