Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 18: Ciabatta-Brüste
41 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Nach der Scheidung wollte sich Jennifer wieder schön fühlen und hat sich die Brüste vergrößern lassen. Allerdings hat der Arzt die OP verpfuscht und nun sieht die Oberweite der 50-Jährigen unförmig aus. Mit elf Monaten erlitt Jannie einen Unfall und hat seitdem keine Unterlippe mehr. Sie hatte bereits viele Operationen, doch keiner der bisherigen Ärzte konnte die Lippe wieder herstellen. Jannie hofft, dass die Spezialisten ihr helfen können.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.