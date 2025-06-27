Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Wespentaille Extrem
41 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Mateo Blanco hat bereits viele kosmetische Eingriffe hinter sich. Nun wünscht er sich eine Wespentaille, indem er sich einige Rippen entfernen lässt. Was halten Dr. Dubrow und Dr. Nassif von der Idee ihres Patienten? Vor mehreren Jahren hat ein Hund Carolinas Nasenspitze abgebissen. Nach 15 erfolglosen Operationen hofft die Frau, dass die Spezialisten ihre Nase retten können. Lita ist als Kind auf einen Nagel getreten. Seither hat sie am Fuß eine schmerzhafte Geschwulst.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.