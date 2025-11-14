Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 1: Der Brüstejungbrunnen
42 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Die Chirurgen haben diesmal alle Hände voll zu tun: Während es Dr. Nassif mit einer verpfuschten Nase zu tun bekommt, kümmert sich Dr. Dubrow um die Brustimplantate einer Drag Queen. Um ihrer Karriere wieder neuen Aufschwung zu geben, will sie ihre Oberweite optimieren. Außerdem bekommen die Ärzte Besuch von einer jungen Dame, die ihren Po vergrößern lassen möchte.
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.