Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Britischer Zankapfel
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Dr. Dubrow und Dr. Nassif werden von einer Patientin aufgesucht, die sich Hilfe von den erfahrenen Chirurgen erhofft. Die junge Frau hat nach mehreren verpfuschten Operationen mit Problemzonen an Bauch und Po zu kämpfen, die sie nun loswerden möchte. Außerdem bekommen es die Ärzte mit einem Mann zu tun, der aussehen will wie sein koreanisches Idol.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH