Verrückt nach Dir

Der Anfang vom Ende

Comedy TVStaffel 1Folge 1
Der Anfang vom Ende

Folge 1: Der Anfang vom Ende

22 Min.

Jamie und Paul Buchman haben den großen Schritt gewagt und sind nun seit fünf Monaten mehr oder weniger glücklich verheiratet. Paul, der ordnungsliebende Dokumentarfilmer und seine chaotische Frau Jamie kommen kaum ihren ehelichen Pflichten nach, da ständig Besuch in der Tür steht. Doch während die nervigen Nachbarn Chips im Wohnzimmer knabbern, schaffen es die beiden letztendlich doch noch zum gemeinsamen Stelldichein in der Küche.

