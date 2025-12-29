Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 12
Folge 12: Paul in Nöten

23 Min.

Da weder Jamie noch Paul scharf auf Hausarbeiten sind, stellen sie kurzerhand Frans Haushaltshilfe ein. Masha, eine russische Immigrantin, erweckt Pauls Schuldgefühle und er kümmert sich fortan besonders nett um sie. Doch Masha verliebt sich in Paul. Nachdem er ihr klargemacht hat, dass die Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruht, erscheint Masha vor lauter Liebeskummer nicht mehr bei der Arbeit. Und auch Fran sitzt plötzlich ohne Haushälterin da ...

Comedy TV
