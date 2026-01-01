Verrückt nach Dir
Folge 16: Valentinstag
23 Min.
Fran veranstaltet wie jedes Jahr ihre berühmte Valentinsparty, bei der sie ihre Single-Freunde untereinander verkuppeln möchte. Auch Paul und Jamie sind eingeladen, schaffen es jedoch aus Versehen sich im Badezimmer einzusperren. Nach diversen Möglichkeiten die Zeit totzuschlagen, hoffen sie auf die Sorge ihrer Freunde, dass diese sie bald suchen werden. Doch Lisa hetzt gegen die beiden und somit hegen alle am Ende ein Gräuel gegen das Paar, anstatt sie zu vermissen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Verrückt nach Dir
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1992
