Verrückt nach Dir
Folge 17: Ein Freund der Familie
23 Min.
Der Milliardär Freddy Stadler möchte Paul dafür engagieren, dass er eine Dokumentation über ihn dreht. Freddy überschüttet die Buchmans mit Luxus. Während Jamie hin und weg ist, ist Paul schon bald genervt von der Zuwendung des Milliardärs und weist ihn zurecht. Als sich Freddy bei den Dreharbeiten zudem als Chef aufspielt, erklärt ihm Paul, dass Freundschaft nicht käuflich sei. Mit dieser für den Milliardär neuen Einsicht hilft Paul ihm mehr als mit der Dokumentation ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH