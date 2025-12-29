Verrückt nach Dir
Folge 19: Schwester
23 Min.
Jamie fühlt sich für ihre Schwester Lisa verantwortlich und als diese einen neuen Freund hat, meint Jamie übersinnliche Fähigkeiten bezüglich ihrer Schwester zu entwickeln. Da Lisas Freund bereits dreimal verheiratet war und seine Frauen auf mysteriöse Weise ums Leben kamen, sieht Jamie darin kein gutes Omen. Sie versucht Lisa den Umzug mit allen Mitteln auszureden - allerdings sieht Jamie auch ein, dass ihre Schwester das erste Mal seit Jahren richtig glücklich ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH