Verrückt nach Dir
Folge 20: Der Star im Haus
23 Min.
Jamie betreut als PR-Beraterin den ehemaligen Serienstar Diane Caldwell. Paul, Mark und Ira sind hin und weg, war Diane doch das Idol ihrer Jugend. Und so ist Paul fassungslos vor Glück, als ihn Jamie zu einem Dinner mit dem Star mitnimmt. Zufällig treffen sie ihm Restaurant auf Ira, der sich zu ihnen gesellt und schließlich von Diane mit zu ihr nach Hause genommen wird. Doch am nächsten Morgen kommt das böse Erwachen ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH