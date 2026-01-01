Verrückt nach Dir
Folge 21: Eheprobleme
23 Min.
Jamie engagiert einen Maler, der die Wohnung renovieren soll. Dass es sich um einen Exfreund von Jamie handelt, steigert Pauls Eifersucht nur noch mehr. Und seine Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten, als er bei einem Überraschungsbesuch zweideutige Geräusche aus dem Schlafzimmer hört. Doch beim Eintreten muss er feststellen, dass die junge Frau im Bett keineswegs seine eigene ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH