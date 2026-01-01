Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 1Folge 7
Folge 7: Der Studienfreund

23 Min.

Jamie möchte ihren Mann Paul mit Karten für den Zirkus überraschen, doch die Freude ist schnell getrübt, denn die Nachbarn Fran und Mark wollen mit ihrem frechen Sohn Ryan mitkommen. Als die Differenzen geklärt sind, macht sich das Ehepaar alleine auf den Weg zur U-Bahn und trifft dort auf Pauls alten Studienfreund Howie. Dieser macht Paul für sein Versagen und den Job als Ticketverkäufer in der U-Bahn verantwortlich.

Comedy TV
