Verrückt nach Dir
Folge 8: Die Junggesellenbude
23 Min.
Onkel Jules drängt Jamie und Paul dazu, ihr Testament zu machen. Während Jamie das einzieht, behagt es Paul gar nicht sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Zwischen einem Streit über die Stereoanlage und Bestattung kommt heraus, dass Paul noch immer seine Junggesellenbude hat. Jamie unterstellt ihm, dass er das Apartment hält, weil er nicht an ihre Ehe glaubt. Sie will, dass er die Wohnung kündigt ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH