Verrückt nach Dir
Folge 1: Murrays Doppelgänger
23 Min.
Lisa leiht sich immer wieder Murray aus, um über ihn Männer im Park kennenzulernen. Bisher hat auch alles geklappt, doch diesmal kommt sie mit einem anderen Hund nach Hause. Die Aufregung ist groß, ist der neue Hund doch wohlerzogen und stubenrein ... Schließlich meldet sich ein Ehepaar bei der Polizei, das Murray gefunden hat und seinen eigenen Hund vermisst.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH