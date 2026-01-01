Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 2Folge 10
23 Min.

Die arbeitslose Jamie ist eifersüchtig auf Paul, der seine Arbeit wirklich liebt. Paul fühlt sich aber momentan von seinem Produzenten Lou betrogen, der sich nun mit Pauls letzten Früchten dieser Liebe schmückt.

