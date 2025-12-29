Verrückt nach Dir
Folge 11: Edna und Stella
22 Min.
In einem Arbeitsbuch ihrer Psychiaterin wird Lisa mit dem Pseudonym "Edna" zitiert. Obwohl Lisa begeistert davon ist, eine Berühmtheit zu sein, ist Jamie nicht so glücklich darüber, dass ihr literarisches Alter Ego "Stella" als herrischer älterer Zwilling dargestellt wird. Währenddessen findet sich Lisas Mann wieder einmal mitten in einer Auseinandersetzung wieder.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
