Verrückt nach Dir
Folge 12: Der Namensvetter
25 Min.
Der Tod eines gewissen Paul Buchman trifft Jamie und Paul ziemlich unvorhergesehen, als sie plötzlich kein Bargeld und Kredite mehr erhalten. Paul wird zwischenzeitlich gespenstisch neugierig bezüglich seines Namensvetters.
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH