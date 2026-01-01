Verrückt nach Dir
Folge 13: Nächste Woche, selbe Zeit
23 Min.
Jamie und Paul müssen zwei Monate Trennung ertragen, weil Paul einen Film in Chicago drehen muss. Leider kann Paul nur zum Wochenende nach Hause kommen, wenn es das Wetter zulässt - und die ungeduldigen Schwiegereltern.
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH