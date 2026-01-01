Verrückt nach Dir
Folge 15: Die totale Zukunft
23 Min.
Nach einer Demo investiert Paul in ein neues Unternehmen mit Ira, das ein virtuelles Reality-System herausbringt. Allerdings ohne Jamie zu konsultieren, die ganz ruhig auf sein Verhalten reagiert, sowohl real als auch in der Vorstellung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH