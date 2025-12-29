Verrückt nach Dir
Folge 17: Die geklaute Bluse
23 Min.
Jamies Glückskeks sagt voraus, dass Pech den Schuldigen verfolgen wird. Paul aber ist überzeugt, dass sich ihr Unglück stattdessen auf ihm abladen wird, während sie auf eine Style-Party bei Yoko Ono zusteuern.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH